ROMA (ITALPRESS) – “In Sardegna ho trovato un clima di grande speranza intorno alla nostra candidata Alessandra Todde, a questa coalizione. Dall’altra parte c’è un disastro”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ospite di “Tagadà”, La7. “L’unico modo per battere queste destre che hanno fatto tanto male all’isola” ha aggiunto “è quello di scegliere una candidatura non per appartenenza ma per competenza come Todde. La questione Soru è stata un dispiacere ma dico che da una parte c’è una coalizione, dall’altra una scelta personale, che rischia di essere un favore alla destra”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).