Schillaci “Non possiamo ignorare la ferita della violenza di genere, siamo intervenuti con misure concrete”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Non possiamo ignorare la ferita della violenza di genere. In Italia quasi un terzo delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito almeno una forma di abuso”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci in un videomessaggio trasmesso durante un convegno in svolgimento all’educandato del Fuligno a Firenze.

“Il servizio sanitario nazionale offre già percorsi dedicati nel pronto soccorso e una rete di servizi di presa in carico-ha aggiunto Schillaci-. Parlando di violenza ci tengo a ribadire il nostro impegno per la sicurezza del personale sanitario che è spesso vittima di aggressioni fisiche e anche verbali. Sono episodi che il più della volta purtroppo coinvolgono proprio le donne che rappresentano la percentuale più alta del personale sanitario e che devono essere tutelate e valorizzate. Per questo siamo intervenuti con misure concrete fino ad arrivare all’arresto degli aggressori anche in flagranza di reato differita. Sono certo che dal confronto dalle vostre proposte emergeranno spunti preziosi per innovare ancora le politiche sanitarie a favore delle donne”.

“IMPEGNATI SU PREVENZIONE FEMMINILE”

“Il Ministero della Salute sostiene lo sviluppo della medicina di genere e la creazione di percorsi clinici più mirati ed inclusivi che vengano conto delle peculiarità e dei bisogni di salute delle donne per garantire equità ed appropriatezza”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci in un videomessaggio trasmesso durante un convegno in svolgimento all’educandato del Fuligno a Firenze.

“Siamo impegnati fortemente sul fronte della prevenzione per promuovere l’adozione di stili di vita corretti ed una maggiore partecipazione agli screening, anche favorendo l’accesso delle donne ai controlli regolari in un’ottica di conciliazione con la vita lavorativa e familiare – ha aggiunto Schillaci -. In particolare, penso agli screening per il carcinoma della cervice uterina, al tumore del colon, al tumore della mammella, che è la neoplasia più diffusa tra le donne. Intercettare per tempo queste patologie offre maggiori possibilità di cura e soprattutto migliori prospettive di vita”.

“Poi vorrei ricordare che nei livelli essenziali di assistenza sono assicurate prestazioni all’avanguardia, penso ai test genomici per il carcinoma mammario e le terapie avanzate per la cura di tanti tumori. Abbiamo anche potenziato le iniziative di educazione alla salute riproduttiva e istituito un tavolo tecnico per promuovere stili di vita che tutelino la fertilità”, ha concluso Schillaci.

