ROMA (ITALPRESS) – “A chi sostiene che avremmo tagliato i fondi alla sanità, ricordo che non è così. Con l’ultima legge di bilancio ci sono 3 miliardi in più per il 2024, 4 miliardi in più per il 2025, 4,2 per il 2026 e non ricordo incrementi del Fondo di questa portata nelle finanziarie dei governi di qualche anno fa quando si dava molto di meno, tranne che nel periodo pandemio, al Fondo sanitario. Dire quindi che stiamo facendo dei tagli è falso”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci,

nel corso di un convegno sulla salute ala Camera.

“Siamo impegnati per una riforma della sanità che punta a migliorare i servizi e quindi le risposte che diamo ai cittadini, oltre a valorizzare i nostri professionisti sanitari. E’ un lavoro – ha aggiunto – che vede il supporto e il contributo significativo di tutte le forze di maggioranza in Parlamento e nelle commissioni parlamentari competenti. Stiamo facendo ogni sforzo per rendere più moderno ed efficiente il nostro servizio sanitario nazionale che, come ogni grande infrastruttura, dopo 45 anni ha bisogno di una profonda revisione nella sua architettura”, ha concluso.

