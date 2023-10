Schillaci “Dobbiamo occuparci dell’ambiente in cui viviamo”

ROMA (ITALPRESS) -"Io credo che l'approccio One Health sia il migliore e più moderno perché, come ha dimostrato la recente pandemia, la salute dell'uomo è legata alla salute dell'animale e degli ecosistemi". Lo afferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine della presentazione del progetto "Un Albero per la Salute" lanciato a Roma, presso l'Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola, dalla Fadoi (Federazione dei medici internisti ospedalieri) e dall'Arma dei Carabinieri del Raggruppamento Biodiversità. "Questa - aggiunge - credo che sia un'iniziativa meritoria che accende un faro sul fatto che, oltre alla salute dell'uomo e a quella degli animali, come abbiamo visto con il coronavirus, dobbiamo anche occuparci dell'ambiente in cui viviamo". xc3/mgg/gtr