Schifani “Stop ai lavori nelle ore più calde in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Oggi voglio parlarvi di una decisione importante che riguarda migliaia di lavoratori siciliani. Con l'arrivo delle alte temperature, lavorare per ore sotto il sole può diventare un rischio serio per la salute, ed è per questo che ho firmato, come l'anno scorso, un'ordinanza che rafforza la tutela di chi opera all'aperto. La novità più importante è che le protezioni vengono estese anche ai rider, a quei ragazzi e alle ragazze che ogni giorno effettuano consegne in città con biciclette e scooter, un settore che finora non era sempre considerato con la stessa attenzione. Nei giorni in cui il livello di rischio per il caldo sarà classificato come alto, sarà vietato lavorare sotto il sole dalle 12:30 alle 16:00. La misura riguarda agricoltura, edilizia, cave, logistica e, appunto, anche i rider. E' una scelta di civiltà e di responsabilità: nessun lavoro vale il rischio di un colpo di calore o di conseguenze gravi per la salute. La Sicilia vuole continuare a essere in prima linea nella difesa dei lavoratori, adeguando le regole ai cambiamenti climatici e alle nuove forme di lavoro. Proteggere chi lavora significa proteggere il futuro della nostra comunità". Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo aver firmato l'ordinanza urgente che ha validità immediata e fino al 31 agosto prossimo. pc/mca3 (fonte video: Regione Siciliana)