Schifani “Regione sostiene i siciliani in difficoltà e le imprese”

PALERMO (ITALPRESS) - "Reddito di povertà e iniziative a favore delle imprese. Noi ci siamo e continueremo a lavorare per sostenere chi è in difficoltà e per dare nuova forza al nostro tessuto economico e sociale, con l'aiuto giusto alle famiglie, alle imprese e a chi lavora ogni giorno per costruire un futuro migliore». Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commenta il contributo di solidarietà e l'abbattimento degli interessi dei mutui alle aziende, due misure gestite dall'Irfis e per le quali il governo regionale ha messo in campo 75 milioni di euro. (ITALPRESS). pc/gtr (Fonte video: Regione Siciliana)