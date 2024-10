Schifani “Migliora la mobilità a Palermo, impegno corale”

PALERMO (ITALPRESS) - "Palermo cresce, migliora la sua mobilità interna a favore dei cittadini. Non è la vittoria di qualcuno ma questo è un risultato frutto di un impegno corale. Siamo qui con il presidente di RFI Lo Bosco e con il sindaco Lagalla, questo è sinonimo di armonia istituzionale, nella quale io credo moltissimo". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione, a Palermo, della nuova fermata Libertà dell'anello ferroviario. Presenti, tra gli altri, il Sindaco Roberto Lagalla, ed il Presidente di Rete Ferroviaria Italiana, Dario Lo Bosco. "Il nostro sogno e il nostro impegno è l'inizio dei lavori del Ponte sullo Stretto e per i termovalorizzatori. Abbiamo tante cose da portare avanti, faremo di tutto per farle senza se e senza ma", aggiunge.