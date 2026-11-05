Schifani “In Sicilia un terzo dei beni monumentali, valorizzarli è doveroso”

PALERMO (ITALPRESS) - "La Sicilia ospita un terzo dei beni monumentali del Paese; è giusto e doveroso valorizzarli, riqualificarli come è stato fatto in questa occasione, e presentarli agli italiani e anche agli stranieri in una logica di destagionalizzazione del nostro turismo. Noi dobbiamo fare in modo, e faremo in modo, che i turisti vengano attratti in Sicilia non soltanto per il clima, non soltanto per le spiagge, ma per conoscere quello che è il valore, la storia dei nostri predecessori e di coloro i quali hanno contribuito a realizzare queste grandi opere". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso della presentazione del riallestimento del Museo Salinas di Palermo. xd6/mrc/gsl