Poste Italiane, 800 defibrillatori in 242 sedi in tutto il Paese

ROMA (ITALPRESS) - Poste Italiane ha lanciato il più grande progetto nazionale di cardioprotezione aziendale, “La Sicurezza ci sta a Cuore”. Attraverso l’installazione di 800 defibrillatori in 242 sedi in tutto il Paese, il Gruppo guidato dall’Ad Matteo Del Fante e dal Dg Giuseppe Lasco ha messo in campo il piano di primo soccorso cardiaco più esteso finora mai realizzato nel settore privato. sat/gtr