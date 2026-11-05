Home Video News Cronaca Tg News – 5/11/2026
Tg News – 5/11/2026
ROMA (ITALPRESS) In questa edizione: - Allarmi bomba su 18 voli in Europa, 6 coinvolgono l’Italia - Proteste in Francia, incendiato liceo vicino a Tolosa - Ucraina, Meloni scrive a Costa “Europa deve parlare a una sola voce” - Rubio valuta dimissioni per prendere distanza da Trump - Omicidi Villa Pamphili, ergastolo a Francis Kaufmann - Garlasco, i legali di Sempio chiedono congelamento del processo - Sindacati della scuola lanciano mobilitazione per 11 Novembre - Maker Faire Rome, al Gazometro l’innovazione incontra i talenti under 35 - Previsioni 3B Meteo 6 Novembre /gtr