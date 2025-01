Schifani “Garantire ai cittadini il diritto alla salute”

MESSINA (ITALPRESS) - «Alla realizzazione e alle inaugurazioni di queste aree di emergenza, che mi stanno molto a cuore, si arriva soltanto con il lavoro. Il problema è il dopo e cioè la gestione, l’efficienza e la risposta ai cittadini. Momenti come questi sono belli e positivi, ma durante il mio mandato pretenderò che si dia continuità e che le nuove strutture sanitarie operino con efficienza per garantire ai cittadini il diritto ad essere assistiti in luoghi degni e con le dovute attenzioni e competenze». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, all’inaugurazione del nuovo pronto soccorso generale del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. vbo/gtr (Fonte video: Regione Siciliana)