Schifani “Dato forte accelerazione alla nuova sede del Cga Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Non posso e non devo dimenticare che il mio ultimo miglio è figlio di un'attività posta in essere dalla Regione molti anni prima. Anche se il mio governo ha dato un'indicazione di fortissima accelerazione agli uffici. Non concepisco, non accetto, le ipotesi delle incompiute". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’inaugurazione della nuova sede del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana nell’ottocentesca Villa Belmonte, nel quartiere Acquasanta a Palermo. xd6/pc/gtr