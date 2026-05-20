America’s Cup, Manfredi “Cagliari e Napoli due grandi città del Mediterraneo”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "Oggi inizia la Coppa America e comincia nel modo migliore. Si parte da Cagliari e si arriva a Napoli, due grandi città del Mediterraneo, due grandi storie di due città nate sul mare. Un modo per far vedere che esiste un sistema di città sul mare che hanno un grande valore culturale e politico". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ospite a Cagliari dell'apertura delle regate preliminari di America’s Cup. xd4/col3/mca1