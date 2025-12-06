Schifani “Continuiamo ad investire sulla buona sanità perché curare significa anche dare speranza”

PALERMO (ITALPRESS) – “La testimonianza di una giovane paziente operata con successo al Centro ‘Giancarlo Rastelli’ dell’Ospedale Civico di Palermo è il racconto più autentico di che cosa significhi buona sanità. Un reparto che unisce eccellenza medica, innovazione e umanità, sostenuto da professionisti di straordinario valore. A medici, infermieri, operatori sanitari e alle associazioni che ogni giorno affiancano i pazienti va il mio più sincero ringraziamento. Su questa sanità continuiamo a investire: perché curare significa anche dare speranza”. Così su Facebook il presidente della Regione Sicliana, Renato Schifani, che posta la lettera della giovane paziente.

