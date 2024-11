Schifani “Con il Piano Rifiuti via ai termovalorizzatori in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Per la realizzazione dei termovalorizzatori occorreva che la Sicilia fosse dotata di un Piano Rifiuti, cosa che non aveva. Oggi, dopo un lungo iter, lo abbiamo adottato. Da domani si passa alla fase concreta: progettazione, realizzazione, gestione. Chiusura delle discariche. E' il commento del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani dopo che la Giunta regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia. pc/gtr (Fonte video: uffico stampa Regione Siciliana)