Schianto sulla Statale 131 dcn, morto un uomo di nazionalità ucraina residente a Olbia. Salvo un bimbo di 10 anni

SASSARI (ITALPRESS) – Grave incidente questa notte a Budoni. Poco prima delle 4:00, sulla Statale 131 dcn all’altezza del km 117, una Volkswagen Passat per cause in corso di accertamento ha impattato violentemente contro uno dei New Jersey in cemento che delimitano il cantiere stradale. Per l’uomo, di nazionalità ucraina ma residente ad Olbia, non c’è stato nulla da fare. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola ha lavorato a lungo per estricare la vittima rinvenuta già deceduta. Nella macchina viaggiava nei sedili posteriori anche un bambino di 10 anni che è riuscito ad uscire in autonomia dall’abitacolo ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi di rito. La strada è stata chiusa al traffico.

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