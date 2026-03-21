Schianto auto-moto a Milano, morti due ventenni

MILANO (ITALPRESS) – Incidente mortale nella notte a Milano. Un’auto, intorno alle 4 di questa mattina, si è scontrata in viale Mugello contro una moto. Nello schianto sono morti una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23. Il conducente dell’auto, un 61enne, è rimasto ferito in modo non grave e trasportato al Policlinico.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Il grave incidente si è verificato alle ore 3.49. La moto a bordo della quale viaggiavano i due ragazzi, una Kawasaki Ninja 650,o proveniva da via Piola e percorreva viale Campania in direzione Corvetto. L’auto, un taxi Toyota Rav 4, proveniente dal centro, percorreva XXI Marzo, direzione periferia. Secondo quanto accertato la moto giunta all’intersezione dell’incrocio dove si è verificato il sinistro, proseguiva la marcia nonostante il semaforo rosso. In quel frangente sopraggiungeva il taxi che dopo l’urto si ribaltava e terminava la marcia su via Corsica all’altezza del civico 3. Il pm ha disposto il sequestro penale dei veicoli e dei caschi. Le salme dei dure ragazzi di 23 e 20 anni sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).