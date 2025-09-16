ROMA (ITALPRESS) – Scatterà all’inizio di novembre, per concludersi a fine maggio del prossimo anno, la Coppa del Mondo Assoluti 2025/2026. Dopo le ultime modifiche, la Fie ha definito il calendario internazionale del massimo circuito Senior che prevede otto tappe per ciascuna specialità, di cui cinque “classiche” in cui sono previste anche le competizioni a squadre e tre Grand Prix, appuntamenti d’élite che vedranno donne e uomini impegnati nella stessa sede in sole gare individuali a punteggio maggiorato.

Confermatissime le due prove italiane di Torino e Padova, in programma entrambe nel 2026: dal 5 al 7 febbraio il capoluogo piemontese ospiterà per l’11^ volta il GP di fioretto femminile e maschile, mentre in terra veneta dal 6 all’8 marzo andrà in scena la 67^ edizione del “Trofeo Luxardo” di sciabola maschile che prevede sia la gara individuale che quella a squadre.

Il lungo percorso – di sei mesi e mezzo – della Coppa del Mondo Assoluti 2025/2026 porterà poi ai Campionati Continentali, con gli Europei di giugno a Tallinn, e ai Mondiali di luglio che il prossimo anno si disputeranno a Hong Kong.

