Scende dall’auto dopo un diverbio stradale e viene travolto, morto un 36enne nel Mantovano

MANTOVA (ITALPRESS) – Tragedia della strada nella serata di sabato 14 novembre 2026, intorno alle ore 20:00, lungo la strada provinciale 482 (ex statale Ostigliese), nella frazione di Libiola all’interno del comune di Serravalle a Po, nel Mantovano. A perdere la vita è stato un uomo di 36 anni, che, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, si trovava alla guida di un’Audi A4 diretta verso Ostiglia e dopo aver effettuato il sorpasso di una Ford Focus avrebbe arrestato la marcia della propria auto per bloccare l’altro veicolo a seguito di un diverbio stradale.

Una volta sceso dall’abitacolo sulla carreggiata, il 36enne è stato investito in pieno da una Fiat Panda guidata da un 85enne del posto, che sopraggiungeva regolarmente dalla direzione opposta in un tratto poco illuminato della provinciale. I soccorritori e l’automedica del 118 sono intervenuti tempestivamente tentando a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma per il 36enne non c’è stato nulla da fare a causa dell’estrema gravità delle ferite riportate. La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale di Mantova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I rilievi e le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti sono affidati ai Carabinieri.

– foto di repertorio IPA Agency –

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