MILANO (ITALPRESS) – “Io attendo da un pò di anni su questo tema stadio, su cui mi sono dedicato da tempo. Mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo, poi naturalmente il Consiglio comunale dovrà decidere, ma resto ottimista perchè faccio fatica a immaginare come si possa rifiutare un progetto di ammodernamento della città e dell’intero quartiere che farà bene a Milano, al calcio milanese e a quello italiano. Insomma, qualcosa che farà bene a tutti”. Il presidente rossonero Paolo Scaroni, ai microfoni di Milan Tv, si dice fiducioso alla vigilia di quella che sarà una giornata importante sul tema stadio. “Siamo fiduciosi perchè se dovessero, per ipotesi, sollevarsi problemi, tutti perderemmo: le squadre, Milano, l’Italia, il calcio italiano. Non vedo bene chi si potrebbe prendere la responsabilità di creare un danno di questo tipo”. In Consiglio sono emersi temi come trasparenza e legalità. “Sulla trasparenza, per quello che riguarda il Milan, la proprietà è molto semplice: Gerry Cardinale, che è il fondatore e proprietario di RedBird, attraverso RedBird possiede il 99,97% del Milan – ribatte Scaroni – Quindi su questo non avrei molti dubbi. Per quanto riguarda il tema della legalità, lo capisco perchè un grande appalto come questo può suscitare preoccupazioni. Proprio per questo noi stipuleremo con la prefettura un protocollo di legalità, che assicurerà che le imprese che parteciperanno a questi grandi lavori appartengano a una whitelist, in modo che sia chiaro che non ci saranno infiltrazioni da parte di nessuno”.

