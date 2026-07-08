Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno le serate di apertura e chiusura dell’83ma Mostra del Cinema di Venezia

VENEZIA (ITALPRESS) – Greta Scarano con Nicolas Maupas guideranno sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) la cerimonia di inaugurazione dell’83ma Mostra nella serata di mercoledì 2 settembre, nonché la cerimonia di chiusura di sabato 12 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali dell’83ma Mostra. Lo annuncia in una nota La Biennale di Venezia.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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