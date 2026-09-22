Scannapieco (Cdp) “Al Sud ancora tanto da fare ma c’è risveglio”

PALERMO (ITALPRESS) - "Eviterei di fare confronti tra nord e sud: il dato evidente è che c'è un gap di produttività in certe fasce di imprese. C'è ancora tanto da fare ma fa comunque piacere vedere un risveglio anche di imprese tecnologicamente avanzate al sud: tale risveglio non riguarda solo turismo e infrastrutture, ma anche tecnologie fortemente innovative". A dirlo Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, a margine del Roadshow "Insieme per il futuro delle imprese", organizzato dal Gruppo Cdp e Confindustria presso il Teatro Massimo di Palermo. xd8/abr/gtr