Salvini “Incontro con Afd? A Berlino solo 4 ore”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Sono qui quattro ore, non riesco a moltiplicarmi. Prendo atto del fatto che, al di là delle valutazioni partitiche, dal voto tedesco esce tanta voglia di cambiamento, secondo me fondata sui temi del lavoro e della sicurezza". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa nello stand di Fs a InnoTrans 2026 a chi gli chiede se oggi a Berlino avrà un incontro con Afd. xb1/ads/azn