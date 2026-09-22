Camilli (Confindustria) “Lavorare per aumentare dimensione media delle imprese”

PALERMO (ITALPRESS) - "Mettere insieme una rete di strumenti finanziari e non solo rappresenta un'opportunità importante: in questa fase, in cui comunque la crescita del paese rimane abbastanza bassa, abbiamo bisogno di sostenere la crescita delle imprese. Dobbiamo lavorare molto sulle Pmi e quindi aumentare la dimensione media delle nostre imprese: questo non è un tema solo siciliano ma riguarda tutto il paese, perché la dimensione diventa un fattore critico in un momento in cui bisogna fare investimenti in tecnologia e sostenibilità". Lo ha detto Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco, a margine del Roadshow "Insieme per il futuro delle imprese", organizzato dal Gruppo Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Confindustria presso il Teatro Massimo di Palermo. xd8/abr/gtr