Sbarra “Piersanti Mattarella un grande esempio per la Cisl”

"Mattarella è un riferimento importante, un grande esempio per la Cisl, per la nostra organizzazione. Un uomo che è stato un siciliano coraggioso, un uomo delle istituzioni. Bisogna tenere insieme questo suo insegnamento, tenere saldo il rapporto tra sviluppo e legalità, portare avanti la lotta alle mafie". Così il leader della Cisl, Luigi Sbarra, nella sede della Filca Cisl Sicilia, a Palermo, dove sono stati inaugurati una targa e un murales all'interno della Sala Convegni, in ricordo di Piersanti Mattarella. xm3/vbo/gtr