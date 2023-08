RIMINI (ITALPRESS) – Secco no agli interventi spot sulle pensioni e lavorare a una riforma della legge Fornero. Lo chiede Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, incontrando i giornalisti al margine dei lavori del Meeting di Rimini. “Il governo conosce i contenuti della nostra piattaforma unitaria sul sistema pensionistico e previdenziale: dobbiamo uscire dalla logica degli interventi spot, occorre una riforma della legge Fornero partendo da una impostazione che mette in priorità il tema della previdenza per i giovani e le donne, incentivi alla previdenza complementare, rendere strutturale l’Ape sociale e negoziare misure di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro”.

Per il leader della Cisl “il confronto con il governo deve conseguire un obiettivo: restituire al sistema pensionistico italiano profili di equità, di stabilità delle regole, di inclusività e di flessibilità”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).