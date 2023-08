POZZALLO (RAGUSA) (ITALPRESS) – Tre presunti scafisti di 25, 24 e 18 anni sono stati denunciati dalla Squadra mobile di Ragusa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: secondo alcuni testimoni, sarebbero stati loro ad alternarsi nella conduzione dell’imbarcazione partita dalle coste libiche e giunta al porto di Pozzallo lo scorso 19 agosto con 37 persone a bordo. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dalla Capitaneria di Porto e ospitati presso l’Hotspot di Pozzallo per essere visitati, identificati e trasferiti in altri centri.

Sono in corso approfondimenti “per identificare altri probabili complici della traversata che potrebbero essere partiti in momenti diversi e da spiagge diverse, segno della presenza di più organizzazioni criminali sulle coste libiche”, spiega la polizia.

– foto ufficio stampa Polizia –

(ITALPRESS).