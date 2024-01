MILANO (ITALPRESS) – Il Salone del Mobile.Milano ritorna a spingere l’acceleratore sul posizionamento internazionale proseguendo negli Stati Uniti il suo viaggio on the road organizzato per condividere le informazioni sulla prossima edizione ma anche per confrontarsi su tematiche che rappresentano le nuove frontiere dell’abitare. Il tour è partito da Dallas (23 gennaio), al The Joule Hotel, con un incontro in cui Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.Milano ha dialogato con l’architetto Adam D. Tihany, tra i pionieri internazionali del settore hospitality. Seguito da una presentazione in collaborazione con AIA Dallas per il trade texano di settore, in cui si è illustrato il duplice valore della Manifestazione, quello commerciale e quello fieristico.

Oggi è la volta di New York dove, in un appuntamento stampa presso l’AKA Nomad Hotel, intervengono Michele De Lucchi, architetto e fondatore di AMDL CIRCLE e l’industrial designer Stephen Burks, testimoni di quanto il Salone del Mobile.Milano possa essere il trampolino di lancio per progetti e personalità nell’ambito del design e momento imprescindibile per scoprire le novità delle aziende e della disciplina, conoscere le tendenze, toccare con mano il risultato delle ricerche sui materiali, studiare il nuovo rapporto tra design, tecnologia e big data. Seguirà un incontro in collaborazione con AIA (American Institute of Architects) NYC, a cui parteciperà l’architetto De Lucchi affiancato dallo studio Lombardini22, che firmerà il re-design dei percorsi e dei layout della Manifestazione, mettendo al centro l’esperienza umana e affidandosi alle neuroscienze.

A febbraio le tappe di Las Vegas (20 febbraio) e di Chicago (22 febbraio), dove l’incontro si terrà nello storico edificio CAC Chicago Athletic Club e avrà come ospite lo studio di ingegneria, architettura e pianificazione urbanistica Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM), invitato a raccontare il progetto per il Villaggio Olimpico per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, un autentico laboratorio di sperimentazione urbana sostenibile, chiudendo così il lungo tour del Salone con un ritorno “ideale” a Milano.

– foto Salone del Mobile.Milano – Delfino Sisto Legnani –

(ITALPRESS).