MILANO (ITALPRESS) – TRIAmiamoci, il progetto della Federazione Italiana Triathlon, nato lo scorso anno per promuovere il settore paralimpico del mondo Triathlon, il 22 e 23 ottobre sbarcherà a Milano. Grazie alla fattiva e preziosa collaborazione del Cus Pro Patria Milano Triathlon e con il sostegno del Comitato FITri Lombardia, andranno in scena due giornate di incontri formativi e di lavoro “sul campo”, giornate aperte a tutti gli atleti con disabilità che vorranno cimentarsi nelle discipline che compongono la base di questo meraviglioso sport. La presenza di tecnici federali e il diretto confronto con alcuni atleti che già vantano esperienze nel Paratriathlon a tutti i livelli, servirà ai partecipanti per vedere soddisfatte tutte le loro curiosità grazie ad un continuo interscambio di informazioni. Inoltre, il prezioso supporto di alcune aziende del settore darà la possibilità di provare degli ausili utili allo svolgimento dell’attività agonistica di base. Le prove saranno completamente gratuite.

