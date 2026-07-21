Savona, sequestrati al porto di Vado Ligure 800 chili di cocaina

SAVONA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Savona, con la collaborazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova e dei funzionari della Sezione Antifrode dell'Ufficio ADM Liguria 3 di Savona hanno individuato, presso lo scalo portuale di Vado Ligure, un carico di 650 panetti contenenti, al lordo del confezionamento, un quantitativo complessivo di oltre 770 Kg di sostanza stupefacente che è risultata essere cocaina purissima. L'ingente partita di droga era abilmente occultata fra decine di pallet di banane, all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. mgg/gtr