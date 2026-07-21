Grano, ministero e associazioni a confronto per la tutela della filiera italiana

ROMA (ITALPRESS) - Più risorse alla cerealicoltura italiana per affrontare la crisi del grano duro, controlli sulla filiera e sulle materie prime provenienti dall'estero e iniziative di informazione per i consumatori. Sono i temi di cui si è discusso al tavolo con le associazioni convocato dal ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida. col4/sat/azn