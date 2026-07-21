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Tg Sport – 21/7/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Spagna, festa da due milioni a Madrid - Argentina, accoglienza trionfale a Buenos Aires - Nazionale, Malagò: a breve il nuovo CT - Addio a Kevin Keegan, ex attaccante Liverpool - Inter, Chivu e le scommesse in casa nel ritiro in Germania - Juve, Bremer attrae il Galatasaray– Volley, azzurre pronte per le Finals di Vnl - F1, Antonelli trionfa, la Ferrari inserisce le marce alte verso l'Ungheria - Ferrarese “Orgoglioso di quanto realizzato per Giochi Mediterraneo” /gtr