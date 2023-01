ROMA (ITALPRESS) – “E già passato un anno da quando David Sassoli ci ha lasciati. David non si è mai sottratto alle sfide, durante tutta la sua presidenza ha guidato il Parlamento con dignità, equilibrio, onestà e chiarezza d’intenti. Diceva sempre che l’Europa non è un’entità astratta, ma è fatta dai suoi cittadini. Ha sempre saputo tradurre in azioni concrete i valori in cui credeva, determinato affinchè questo mondo fosse più equo e giusto”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, in un videomessaggio diffuso durante la commemorazione da parte del Partito Democratico di David Sassoli a un anno dalla sua scomparsa.

“In più occasioni ha ribadito che non ci vuole coraggio ad alzare muri, ma a scavalcarli e ad abbatterli, e che se restiamo uniti e non crediamo alle sirene di chi agita le bacchette magiche, possiamo fare molta strada e migliorare la vita delle persone – ha aggiunto -. David Sassoli era un leader, ma soprattutto un grande amico”.

