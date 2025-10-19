RIETI (ITALPRESS) – Tragedia al termine della partita di basket di A2 tra la RSR Sebastiani Rieti e l’Estra Pistoia. Stando a quanto riferisce Pistoiasport, il secondo autista del pullman che trasportava i tifosi toscani è morto, lungo la superstrada Rieti-Terni, dopo che il mezzo è stato colpito da un lancio di pietre e altri oggetti contundenti. Un mattone avrebbe centrato la vittima. Il pullman si stava dirigendo da Rieti verso Terni.

“Esprimo profondo cordoglio della Regione Toscana per la tragedia avvenuta nei pressi di Terni – ha scritto su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – dove il pullman dei tifosi del Pistoia Basket, di ritorno da Rieti, è stato colpito da sassi, causando la morte del secondo autista. Siamo vicino ai familiari della vittima, ai tifosi e alla società. Auspichiamo che le forze dell’ordine facciano piena luce su quanto accaduto”.

Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, sui social, ha parlato di “un atto criminale che ci lascia increduli”. “Ci stringiamo intorno ai familiari dell’autista che è stato ucciso. Il nostro pensiero è per loro. Siamo in contatto con i pistoiesi che erano sul pullman e con le autorità che stanno svolgendo le indagini”.

“Pistoia Basket 2000 Ssd arl ha appreso con sgomento la notizia della morte di uno dei due autisti in servizio su un pullman che trasportava i tifosi biancorossi di ritorno dalla trasferta di Rieti”, scrive Pistoia Basket sulle pagine social. Alla luce delle prime notizie emerse, e in attesa dei riscontri ufficiali della magistratura, la Società “si dichiara sconcertata per la dinamica che ha provocato l’incidente. Il presidente Joseph David e tutto il Club si stringono attorno alla famiglia dell’autista e partecipano al dolore dei suoi cari”.

(ITALPRESS).

-foto Ipa Agency –