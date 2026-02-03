Sassari, sequestrati oltre 17mila prodotti contraffatti

SASSARI (ITALPRESS) – Maxi sequestro di prodotti non sicuri a Sassari nell’ambito dei controlli della Guardia di Finanza, intensificati nelle prime settimane dell’anno per contrastare il commercio di merci potenzialmente pericolose e la diffusione di prodotti non conformi alle norme a tutela dei consumatori.

L’operazione più rilevante è stata condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che hanno effettuato un’ispezione all’interno di un magazzino situato nella zona industriale di Predda Niedda. All’interno dei locali erano stoccati numerosi articoli destinati alla vendita, in particolare giocattoli per bambini, prodotti per la casa, materiale elettrico e cosmetici.

Gli accertamenti hanno portato al sequestro di 17.260 prodotti ritenuti non sicuri, in quanto privi della marcatura CE o comunque non conformi ai requisiti essenziali previsti dal Codice del Consumo, comprese le informazioni obbligatorie e le avvertenze d’uso necessarie per l’immissione sul mercato. Il legale rappresentante della società che gestiva l’attività commerciale, di etnia sinica, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Sassari per le violazioni riscontrate. A suo carico scatteranno le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Secondo quanto evidenziato dalle Fiamme Gialle, l’intervento ha consentito di evitare la commercializzazione di materiale potenzialmente pericoloso, destinato in larga parte ai più piccoli, rafforzando così la tutela della salute dei consumatori.

