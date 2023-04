SASSARI (ITALPRESS) – Riqualificare gli edifici pubblici e illuminare la città in maniera sostenibile: con questi obiettivi il Comune di Sassari ha avviato un piano di efficientamento energetico scegliendo come partner ENGIE, operatore di riferimento del settore dell’energia.

Il progetto prevede oltre 16.000 punti luce illuminati a LED con un significativo risparmio energetico, la fornitura di energia termica per 115 edifici pubblici tra scuole, uffici, impianti sportivi e case di cura, oltre alla progettazione di due edifici ad alta prestazione energetica e a basso consumo alimentati principalmente da energia proveniente da fonti rinnovabili.

Nell’area ex IVECO sarà installato un sistema di distribuzione locale dell’energia elettrica (micro-grid) che consente di risparmiare sulle bollette e ridurre le emissioni di anidride carbonica. Inoltre, sarà realizzato un impianto fotovoltaico da 130 kW e verranno predisposte colonnine di ricarica per le auto elettriche. Agli addetti comunali verranno fornite biciclette elettriche.

La partnership tra ENGIE e il Comune di Sassari trasformerà il capoluogo di provincia in una città alimentata da impianti altamente tecnologici ed efficienti e porterà alla graduale dismissione di quelli a gasolio, fortemente impattanti dal punto di vista ambientale. Grazie al progetto saranno risparmiati il 14% di energia termica, il 32% di energia elettrica e il 54% di quella impiegata per l’illuminazione pubblica e dei semafori. Risultati che si traducono in oltre 2.500 tonnellate all’anno di CO2 non emesse nell’atmosfera, equivalenti alla circolazione di 1.550 auto in meno sul territorio.

“L’Amministrazione comunale di Sassari porta avanti una serie di azioni che puntano al miglioramento della qualità della vita nel nostro territorio. – dichiara Rosanna Arru, Assessora ai Lavori pubblici e Manutenzioni del Comune di Sassari – Il progetto avviato con ENGIE si inserisce tra queste. Si basa infatti sul massimo efficientamento e sulla massima efficacia, con risultati duraturi grazie al software che permette di geolocalizzare i lampioni guasti e intervenire tempestivamente. Per me, assessora ai Lavori pubblici ma anche alle Manutenzioni, un doppio risultato.”

“ENGIE e il Comune di Sassari hanno avviato un percorso molto innovativo che si ispira a un modello di città che sosteniamo, ovvero capace di conciliare la creazione di valore economico, una migliore qualità della vita e un impatto ambientale sociale e positivo sulla comunità”, sottolinea Claudio Galli, Direttore Area Centro ENGIE Italia. “Sono oltre 350 i Comuni italiani che accompagniamo nella transizione energetica, sviluppando soluzioni intelligenti e prodotti digitali applicabili che danno risultati reali, concreti e facilmente integrabili nei processi di governo delle amministrazioni pubbliche”.

