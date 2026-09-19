Sartori (Enit) “Quest’anno abbiamo messo in campo una politica per promuovere i borghi dell’entroterra”

PORTOFINO (GENOVA) (ITALPRESS) – “Quest’anno abbiamo messo in campo una politica che tende a far sì che i nostri turisti, italiani ma soprattutto quelli che vengono dall’estero, possano scegliere anche mete meno conosciute, borghi dell’entroterra”. Lo ha spiegato Augusto Sartori, consigliere delegato di Enit, a margine dell’evento Portofino Talks. “La massa di persone talvolta può anche creare dei problemi per i residenti. Noi abbiamo un’Italia bellissima in tantissimi comuni, spesso non conosciuti. Su questo tema bisogna lavorare ancora molto, ma già stiamo facendo da quest’anno e soprattutto abbiamo dei dati incoraggianti che ci portano a credere che sia una politica vincente anche per i prossimi anni”, ha aggiunto Sartori.

– Foto xa8/Italpress –

(ITALPRESS).