Mazzi “Il turismo fieristico attiva oltre 10 miliardi di euro di indotto”

BARI (ITALPRESS) – “Il sistema fieristico è un vettore di flussi e uno dei segmenti in cui l’Italia eccelle. Siamo la quarta nazione al mondo e la seconda in Europa, dopo la Germania. Nel 2025 le nostre fiere hanno coinvolto 18 milioni e mezzo di visitatori, il 6% in più rispetto al 2024 e addirittura il 9% in più se risaliamo al 2019. In termini economici il solo turismo fieristico attiva oltre 10 miliardi di euro di indotto”. Lo ha affermato a Bari il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, nel corso della cerimonia inaugurale dell’89esima edizione della Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante.

“La Fiera Campionaria del Levante, una tra le più grandi istituzioni economiche del Mezzogiorno, conferma in concreto la forza attrattiva del nostro sistema fieristico. Nel 2025 ha richiamato 250.000 visitatori, circa 10.000 in più rispetto all’anno precedente e ha visto la partecipazione di 400 espositori, cifre che raccontano la vitalità di una manifestazione in grado di valorizzare il tessuto produttivo del territorio e di consolidare l’attrattività di Bari e della Puglia”.

“Nell’estate che sta per finire in questa stupenda cornice di Puglia, la Puglia ha registrato un tasso di saturazione che è un indicatore importantissimo per il mondo del turismo. Perché dice, indica la percentuale di prenotazioni di camere e alloggi disponibili nelle più grandi piattaforme del turismo mondiale. La Puglia ha messo a segno il risultato, un tasso di saturazione del 62,2% superiore al dato nazionale e nei primi sette mesi del 2026 è cresciuta del 7,7% negli arrivi ed il 8,1% nelle presenze. Credo che parte del merito è sicuramente di quegli eventi che abbiamo portato insieme alle manifestazioni locali e che il governo ha voluto realizzare in Puglia. Nel primo trimestre dell’anno la spesa turistica internazionale ha raggiunto quota 206 milioni di euro, in forte crescita di ben 89 milioni sul 2024 e di 59 milioni sul 2025″.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).