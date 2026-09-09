Sardegna, Todde a Nuoro “Sulla sanità percorso condiviso con i sindaci”

NUORO (ITALPRESS) - "Era importante e giusto rendere conto di quello che si è fatto in termini di ospedali di comunità e case di comunità e anche far capire quelli che sono i servizi attivati. Quello che è stato riconosciuto è un percorso che è iniziato, tanto lavoro che deve essere portato avanti anche sulle liste d'attesa". Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna e assessora ad interim della Sanità Alessandra Todde, a margine della Conferenza Territoriale Sanitaria e Socio-Sanitaria, che si è tenuta ieri a Nuoro. "Da parte dei sindaci - aggiunge - ho riscontrato molta responsabilità, molta voglia di essere squadra per portare avanti un percorso che stiamo condividendo". mgg/gsl (Fonte video: Regione Sardegna)