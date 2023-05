CAGLIARI (ITALPRESS) – Un dibattito costruttivo sulle prospettive future, sulla base delle nuove regole per l’allevamento tradizionale del suino all’aperto.

L’Assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta, ha preso parte oggi a Desulo al dibattito “Prospettive di sviluppo per agricoltura e allevamento in montagna: stato delle cose e idee per il futuro”, organizzato dal sindaco Giovanni Cristian Melis nella sala multimediale dell’Istituto comprensivo San Giovanni Bosco. Al dibattito erano presenti i rappresentanti dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna e dei Servizi veterinari della Asl di Nuoro.

“L’incontro odierno – spiega l’Assessore Satta – è stato funzionale ad ascoltare le esigenze degli allevatori, i quali necessitavano di spiegazioni circa la regolamentazione dell’allevamento del suino all’aperto, tenendo conto delle problematiche esistenti quali la Peste Suina Africana e le altre patologie. È fondamentale partire dall’ascolto – ha dichiarato l’assessore Satta – per costruire decreti che siano il più possibile rispondenti alle esigenze dei diversi comparti produttivi della Sardegna, all’economia delle nostre aziende e quindi, alle esigenze del popolo, sempre dalla parte dei Sardi”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.

-foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).

