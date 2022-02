CAGLIARI (ITALPRESS) – Per la diagnosi di infezione da Covid-19 sarà sufficiente un test antigenico positivo. E’ quanto sancito dalla nuova ordinanza firmata nella tarda serata di ieri dal presidente della regione Sardegna Christian Solinas e che sarà valida fino al 15 marzo. Dunque per far scattare la quarantena disposta dai Servizi di Igiene e Sanità pubblica non sarà necessario attendere l’esito del molecolare, eccezion fatta per i pazienti ospedalizzati o che necessitano di ricovero. Come spiegato nel secondo dei quattro articoli di cui si compone il provvedimento, i test antigenici varranno solo se somministrati da soggetti autorizzati dalla Regione, non per quelli fai da te. A tali soggetti è poi demandato l’inserimento dei dati nel database regionale.

(ITALPRESS).

