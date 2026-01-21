CAGLIARI (ITALPRESS) – Dal 19 gennaio i vigili del fuoco hanno svolto in Sardegna, soprattutto nella zona orientale e meridionale dell’isola, oltre 360 operazioni. Il dispositivo di soccorso dei Comandi è stato potenziato con 40 unità aggiuntive. Stanotte a

Sinnai, nel cagliaritano, soccorse 2 donne (madre e figlia) in pericolo per l’ingrossamento di due corsi acqua.

TODDE “SALVINI AGGIORNATO”

“Questa mattina la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha sentito il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per aggiornarlo sugli effetti e le conseguenze del maltempo che ha colpito in questi giorni la Regione. La presidente ha ringraziato il Ministro per la disponibilità. La presidente è in continuo contatto con la protezione civile e gli amministratori locali più colpiti con cui ha condiviso l’assoluta disponibilità ad affrontare insieme le criticità che stanno emergendo. Tutte le strutture operative sono al lavoro”. Così la Regione Sardegna in una nota diffusa dall’ufficio stampa della Giunta guidata dalla governatrice Alessandra Todde.

