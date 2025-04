CAGLIARI (ITALPRESS) – “Non è una questione di risparmio, vogliamo un servizio che sia di qualità. Se questo servizio deve essere pagato è giusto che venga pagato, purché il servizio sia all’altezza. Ci sarà sicuramente un dimensionamento più adeguato alla reale esigenza della mobilità in Sardegna, un sistema di monitoraggio più efficiente rispetto a quello attuale che, ad esempio non ci consente di garantire la certezza dello spostamento soprattutto a chi vuole andare e tornare in giornata. E poi l’allargamento a tutte quelle persone che hanno un legame stabile con la nostra Regione, non solo ai nativi”. Così l’assessora dei Trasporti, Barbara Manca, a margine della riunione di maggioranza dove ha presentato la bozza del nuovo bando della continuità territoriale.

La Regione si prepara infatti a raddoppiare gli investimenti, che passeranno da 40 a 80 milioni, aggiungendo una fascia oraria in più e offrendo vantaggi ai non residenti che viaggiano per lavoro, ai parenti dei residenti e agli sportivi. “Abbiamo praticamente completato tutto, ma non tutti i tempi però sono in nostro controllo, ricordiamoci ministero e commissione – ha aggiunto – però non siamo più con l’apprensione che avevamo ad aprile scorso. Già a novembre abbiamo migliorato il servizio e abbiamo dei dati in più che ci permettono di controllare meglio gli operatori. Il nostro obiettivo non è vincere i 100 metri, ma portare a casa un prodotto di qualità. Non abbiamo la fretta di dover concludere”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).