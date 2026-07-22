Sardegna, investe con l’auto una coppia e accoltella a morte il ragazzo. Ferita la donna

CAGLIARI (ITALPRESS) – Un giovane di 19 anni ha perso la vita a Bari Sardo al termine di una violenta lite. Secondo le prime informazioni, un’auto avrebbe investito una coppia di ragazzi e subito dopo l’impatto il conducente sarebbe sceso dal mezzo per poi accoltellare ripetutamente il giovane. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con la medicalizzata di Tortolì.

Gli operatori hanno richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Areus. Nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare e il giovane è deceduto. Ferita agli arti inferiori la ragazza che era con lui.

Dopo le prime cure sul luogo dell’aggressione è stata trasferita in ospedale a Cagliari per accertamenti.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).

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