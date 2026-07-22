Altra tragedia in piscina, morto un bimbo di 5 anni alle porte di Roma

ROMA (ITALPRESS) – Ancora una tragedia in una piscina. Un bambino di 5 anni ha perso la vita in un centro estivo di Monterotondo, alle porte di Roma. Secondo una prima ricostruzione il piccolo stava facendo il bagno in una piscina esterna quando avrebbe accusato un malore. Gli altri bambini hanno subito allertato il persona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i mezzi di soccorso, i carabinieri e la Polizia Locale. Per il bambino non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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