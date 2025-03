CAGLIARI (ITALPRESS) – Incidente mortale in provincia di Carbonia-Iglesias, dove si registrano dei rallentamenti al traffico lungo la SS126 “Orientale Sarda”, in corrispondenza del comune di Giovanni Suergiu.

Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che il sinistro, avvenuto al km 8,700, ha coinvolto due autovetture ed ha causato il decesso di una persona. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata.

