CAGLIARI (ITALPRESS) – L’ex presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, a processo per corruzione. Lo ha deciso il giudice Giorgio Altieri che ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia. Solinas dovrà quindi comparire il prossimo 5 giugno davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Cagliari, per rispondere della compravendita di un immobile a Capoterra e per la vicenda legata a una laurea honoris causa in Albania.

Due i filoni dell’inchiesta

Riguardo al primo filone, l’accusa nasce dalla vendita da parte del segretario del Psd’Az di un rudere all’imprenditore Roberto Zedda, anche lui rinviato a giudizio, per 550 mila euro. Cifra ritenuta spropositata dagli inquirenti, poiché il valore stimato sarebbe di 72 mila euro, con il sovrapprezzo che potrebbe nascondere dietro una tangente. A processo anche l’ex consigliere Nanni Lancioni per aver fatto da intermediario.

Per quanto riguarda il secondo filone, Solinas avrebbe promesso la nomina di Roberto Raimondi alla direzione generale dell’autorità di gestione del programma Eni-Cbc bacino del Mediterraneo in cambio di una laurea in Albania, più dei corsi in una università online a Roma. Per questo andranno a processo anche il braccio destro del segretario sardista Christian Stevelli, il rettore dell’Università di Tirana Arben Gjata e di Alfonso Lovito di E-Campus.

