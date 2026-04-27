Sardegna, al via terza fase sperimentale della riforma della disabilità

CAGLIARI (ITALPRESS) - La Presidente della Regione Sardegna e assessora ad interim della Sanità Alessandra Todde ha partecipato, nella sede Inps di viale Diaz a Cagliari, ai lavori del convegno dedicato alla Terza fase sperimentale della riforma della Disabilità. L'iniziativa ha rappresentato un momento di approfondimento sulla terza fase sperimentale della riforma dell'accertamento della disabilità, avviata il 1° marzo 2026 e che, per quanto riguarda la Sardegna, interessa la provincia di Cagliari quale territorio pilota. mgg/gsl (fonte video: Regione Sardegna)