CAGLIARI (ITALPRESS) – “Al fine di conseguire un quadro conoscitivo sullo stato sanitario della nostra Comunità e per mantenere e migliorare i livelli di sicurezza, l’Amministrazione Comunale ha promosso l’avvio dello screening, su base volontaria, mediante la somministrazione di test antigenici (test rapido), che evidenzia la presenza di componenti (antigeni) del coronavirus, in ragione di un componente per ogni nucleo familiare”. Lo annuncia il sindaco di Paulilatino e presidente della commissione Sanità della Regione Sardegna, Domenico Gallus, che nelle giornate di martedì 20, giovedì 22 e sabato 24 darà il via a uno screening di massa sul piccolo Comune che conta poco più di 2mila abitanti. “Gli esiti del test comunitario saranno utili, insieme a quelli che si stanno svolgendo in altri Comuni limitrofi e non, per adottare i provvedimenti più celeri ed efficaci, finalizzati a mantenere i più idonei livelli di sicurezza e di salute dell’intera Comunità – scrive il primo cittadino su Facebook – Si precisa che l’adesione volontaria allo screening, è un atto di grande responsabilità e senso civico, pertanto si chiede la massima collaborazione da parte di tutti”.

Gallus ha anche annunciato la chiusura delle scuole e la situazione di semi-lockdown del Comune dopo i recenti casi riscontrati di positività al Covid.

(ITALPRESS).