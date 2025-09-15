Sarah Toscano annuncia il suo primo album “Met Gala”, in uscita il 3 ottobre

MILANO (ITALPRESS) – Dopo aver pubblicato lo scorso venerdì “Semplicemente (from the Netflix Series ‘RIV4LI’)”, il nuovo singolo feat. Mida, e aver conquistato le radio e il pubblico durante l’estate con le hit “Perfect” insieme a Carl Brave e “Taki”, Sarah Toscano annuncia “Met Gala”, il suo primo album che sarà disponibile in fisico e in digitale a partire dal 3 ottobre 2025. Sui social, l’artista aveva già preannunciato l’uscita di questo progetto discografico attraverso un trailer speciale pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Met gala” conterrà 10 brani, tra singoli già pubblicati – come “Amarcord”, presentato sul palco di Sanremo 2025, “Semplicemente” ft Mida, “Taki” e “Tacchi (Fra le dita)” – oltre agli inediti “Met Gala”, title track del progetto, “Desco”, “Maledetto ti amo”, “Dopo di te”, “Caos” e “Match Point”. L’album sarà presentato dal vivo durante i due concerti già sold out a Milano e Roma, che si terranno rispettivamente il 18 ottobre ai Magazzini Generali e il 25 ottobre presso Largo Venue.

